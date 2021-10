https://it.sputniknews.com/20211030/covid-russia-8472797-contagi-40251-237380-decessi-1160-7331424-guarigioni28909-13533208.html

Covid Russia: 8.472.797 contagi (+40.251), 237.380 decessi (+1160), 7.331.424 guarigioni(+28.909)

Covid Russia: 8.472.797 contagi (+40.251), 237.380 decessi (+1160), 7.331.424 guarigioni(+28.909)

Registrati, nelle ultime 24 ore, 40.251 nuovi contagi e 1.160 morti. 30.10.2021

2021-10-30T12:52+0200

2021-10-30T12:52+0200

2021-10-30T13:04+0200

Solo ieri i nuovi casi di coronavirus nel Paese erano stati 39.849.Sale così a 8.472.797 il numero dei contagiati dall'inizio della pandemia.1.160 i morti nelle ultime ventiquattrore, secondo il dato riportato dal Centro per la lotta al coronavirus della Federazione Russa, cifra che porta il totale dei deceduti per il virus, o in concausa con esso, a 237.380 unità.I decessi di oggi sfiorano di poco il record della giornata di ieri (1.163).Nello specifico, 97 persone sono morte a Mosca, 76 a San Pietroburgo, 43 nel territorio di Krasnodar.I gariti nel Paese risultano 28.909 nelle ultime 24 ore.

