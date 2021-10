https://it.sputniknews.com/20211030/covid-in-italia-terapie-intensive-reggono-13543409.html

Covid, in Italia "terapie intensive reggono"

Covid, in Italia "terapie intensive reggono"

Preoccupazioni arrivano solo dai non vaccinati, secondo Alessandro Vergallo, presidente nazionale dell'Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri... 30.10.2021, Sputnik Italia

In un'intervista ad Adnkronos Salute, Alessandro Vergallo, presidente nazionale dell'Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani, ha affermato che al momento la situazione nelle terapie intensive degli ospedali del Paese è sotto controllo, anche se per la ripresa delle attività e in particolare per i non vaccinati contro il Covid l'attenzione e il monitoraggio non possono fermarsi.Relativamente alle manifestazioni dei no green pass, a cui aderisce un numero non indifferente di persone, Vergallo ha espresso sconcerto, in quanto secondo lui la certificazione verde è uno strumento che ha abbattuto i contagi.In precedenza il virologo milanese Fabrizio Pregliasco aveva espresso la convinzione che il prossimo inverno sarà l'ultimo di battaglia contro il coronavirus, escludendo misure draconiane anti-contagio grazie alla campagna di vaccinazione contro il Covid e ai passi adottati dal governo.

