Confcommercio Milano: le manifestazioni dei no green pass ci fanno solo perdere soldi

La posizione di Confcommercio Milano nei confronti delle manifestazioni organizzate in queste settimane dai no green pass è molto chiara: ci fanno solo perdere... 30.10.2021, Sputnik Italia

Secondo le stime di Confcommercio, infatti, a causa delle manifestazioni dei no green pass e dei no-vax, i commercianti sono stati costretti a chiudere le attività e hanno perso almeno 10,2 milioni di euro.Un danno economico che si aggiunge a quelli che la pandemia ha causato durante i periodi di chiusura imposti dalle normative anticontagio.E la cifra, riporta Confcommercio Milano, riguarderebbe soltanto i commercianti di corso Buenos Aires a Milano e di quelli dell’area centrale della città.Le manifestazioni dei no green pass, quindi, hanno soltanto contribuito al calo di fatturato delle imprese, per una cifra pari al 27,4%, è la stima, riportata nel podcast settimanale La settimana restart.Anche gli stessi commercianti, in alcuni casi, hanno preferito non aprire, temendo rappresaglie o danneggiamenti.Confcommercio Milano spera quindi che i no-vax e i no green pass se ne restino lontani dal periodo natalizio, il quale è alle porte e rappresenta per il commercio un periodo molto importante dell’anno.Il 16%, inoltre, chiede che la polizia porti i manifestanti da qualche altra parte.

