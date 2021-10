https://it.sputniknews.com/20211030/carburanti-cgia-chiede-la-restituzione-di-un-tesoretto-da-1-mld-di-extragettito-agli-italiani-13530052.html

Carburanti, Cgia chiede la restituzione di un ''tesoretto'' da 1 mld di extragettito agli italiani

Cgia chiede al governo la restituzione di un ''tesoretto'' da 1 miliardo di euro che il governo starebbe incassando per l'impennata dei prezzi di benzina... 30.10.2021, Sputnik Italia

Tra le proposte della Cgia, anche la restituzione di una cospicua somma, nella fattispecie ad autotrasportatori, pendolari e a coloro che usufruiscono quotidianamente di un autoveicolo per ragioni lavorative, come tassisti, autonoleggiatori, fattorini, ecc., magari aumentando il credito di imposta sui carburanti, credito previsto ogni anno a ''queste categorie in sede di dichiarazione dei redditi''.Sappiamo tutti come sia diventato difficile per il cittadino italiano stare dietro alle impennate dei prezzi dei carburanti. Da qui i vari passaggi alle macchine a consumi contenuti, andando dalle city car al boom delle macchine alimentate a metano o gpl, fino alle recenti ibride ed elettriche. Argomento che padroneggia spesso le conversazioni, con il governo che lancia i bonus per l'acquisto di nuove vetture più ecologiche con la rottamazione.La Cgia però sottolinea come il governo avrà ben incassato ed avrà ben usufruito a favore delle casse dello stato dall'aumento dei costi.Si potrebbe, propone il sindacato, venire incontro ai cittadini, almeno a coloro che la macchina o il camion sono costretti ad usarla tutti i giorni, per lavoro?Intanto, si chiede la Cgia, ''come mai le casse dello Stato beneficeranno di questo surplus''? Sul prezzo dei carburanti gravano anche le accise, differenziate per tipo di carburante, e che ammontano ad oggi ad un totale di circa 0,41 euro, o 50 IVA inclusa. Si precisa inoltre che per decreto legislativo del 1999 si è permesso alle regioni di imporre accisa autonoma sulla benzina. E meno male che si è abolita quella sul finanziamento della guerra d'Etiopia del 1935- 1936.Al prezzo delle accise si somma l'''imposta di fabbricazione sui carburanti'', che porta il totale dei costi passivi ad un 0,742 euro circa per litro di benzina e 0,6132 euro per gasolio.Se infine si aggiunge l'IVA al 22% si arriva a 0,8835 euro per litro di benzina e 0,7481 euro per litro di gasolio.All'inizio di questo 2021, i prezzi, complice anche il lockdown e le restrizioni per il Covid-19, i prezzi dei carburanti erano relativamente contenuti. Ma in questo ultimo periodo, con la ripresa a pieno regime delle attività, i prezzi hanno subito un'impennata, registrando i 1,72 euro per litro di benzina, e 1,58 euro per litro di diesel.Anche il Gpl, passato da 0,79 per litro da un tiepido 0,63 per litro a gennaio.Il ''tesoretto'' è stato calcolato moltiplicando i valori dei prezzi medi attuali con i consumi registrati sulla base dei recenti 9 mesi passati, con il dato sul prezzo preso dalle principali stazioni di servizio, su base di prezzo medio, ipotizzando una stabilità nei consumi medi di ottobre, novembre, dicembre.

italia, prezzi, sindacati, carburante