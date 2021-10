https://it.sputniknews.com/20211030/campania-de-luca-scatenato-contro-gli-imbecilli-che-rischiano-di-far-chiudere-litalia-13539008.html

Campania, De Luca scatenato contro gli "imbecilli" che rischiano di far chiudere l’Italia

Campania, De Luca scatenato contro gli "imbecilli" che rischiano di far chiudere l’Italia

Il presidente della Regione Campania non ha il dono della diplomazia e quando deve dirle, non elemosina parole colorite. 30.10.2021, Sputnik Italia

Ancora una volta Vincenzo De Luca si scaglia contro chi dice no al vaccino e al green pass e li etichetta come "irresponsabili" e "imbecilli".“Se continuiamo a fare il nostro dovere fino in fondo e ci vacciniamo, la situazione rimane sotto controllo. Se continuiamo a fare gli imbecilli, prima o poi dovremo richiudere l'Italia”, tuona il presidente della Campania da San Martino Valle Caudina (Avellino), dove ha inaugurato i lavori finanziati dalla Regione, in seguito all'alluvione che il 21 dicembre del 2019 colpì il comune irpino.E quindi snocciola i dati del giorno: “Oggi abbiamo 620 positivi che non vanno negli ospedali o in terapia intensiva, perché la metà è vaccinata con prima o seconda dose. La situazione diventa preoccupante, perché la popolazione studentesca sotto i 12 anni non è vaccinata, come non lo sono ancora 15 milioni di italiani”.E poi su Facebook, in merito alla terza dose, De Luca scrive:“Io l’ho fatta venerdì scorso la terza dose e (toccando ferro 😊) godo di ottima salute”.

