Bill Gates valuta la rinuncia all'energia nucleare

Il fondatore di Microsoft ha affermato che il rifiuto del nucleare porterà a problemi con l'approvvigionamento energetico. 30.10.2021, Sputnik Italia

Il fondatore di Microsoft Bill Gates ha affermato che la rinuncia all'energia nucleare potrebbe portare a seri problemi nell'erogazione di energia elettrica, a seguito di un aumento del costo dell'elettricità e difficoltà di approvvigionamento."Spegnerli (i reattori nucleari - ndr) renderà difficile garantire una fornitura affidabile (di elettricità - ndr) e prezzi favorevoli", ha detto Gates in un'intervista ad Handelsblatt.L'imprenditore è interessato alla questione se ci sarà una nuova generazione di centrali nucleari che sarà migliore in termini di costi, sicurezza e utilizzo e diventerà "parte della soluzione per la produzione di energia elettrica affidabile ed economica". Gates, secondo quanto afferma egli stesso, ora sta finanziando un'impresa che sta costruendo un nuovo reattore nucleare di quarta generazione.A questo proposito, ha osservato che i prestiti per le nuove centrali elettriche sono concessi per 30 o 40 anni, "mentre la Germania si è impegnata a diventare climaticamente neutra entro il 2045". Allo stesso tempo, Gates ha sottolineato che "il mondo continuerà a consumare molto gas naturale" fino a quando le emissioni di CO2 non scenderanno a zero.

energia, nucleare, bill gates