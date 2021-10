https://it.sputniknews.com/20211030/astrazeneca-gb-donera-20-milioni-di-dosi-ai-paesi-bisognosi-entro-fine-anno-13537399.html

AstraZeneca, GB donerà 20 milioni di dosi ai paesi bisognosi entro fine anno

Il Regno Unito ha annunciato sabato che donerà 20 milioni di dosi eccedenti di vaccino Oxford/AstraZeneca entro la fine dell'anno ai paesi bisognosi. 30.10.2021, Sputnik Italia

Finora, 10 milioni di dosi del vaccino Oxford-AstraZeneca sono state inviate ai paesi bisognosi, come parte del programma di condivisione COVAX, e altre 10 milioni saranno inviate nelle prossime settimane. Le dosi di vaccino inviate fanno parte di un piano di 100 milioni di dosi promesse per la vaccinazione di emergenza delle persone che vivono in alcuni dei paesi più vulnerabili del mondo.Il Regno Unito donerà anche 20 milioni di dosi del vaccino Janssen, che aveva ordinato e non utilizzato.Il primo ministro britannico Boris Johnson parteciperà al vertice del G20 a Roma questo fine settimana, dove inviterà gli altri leader a fare tutto ciò che è in loro potere per aiutare ad aumentare le forniture di vaccini nei paesi che ne hanno bisogno.Durante il 47° vertice del G7 a Cardis Bay in Cornovaglia, in Inghilterra, a giugno, i leader hanno concordato di lavorare insieme per raggiungere la vaccinazione globale entro il 2022.

