Abbattuti da contraerea siriana con lanciamissili russi Buk-M2E 2 razzi israeliani

I militari russi hanno notato che l'attacco missilistico ha causato lievi danni alle infrastrutture e due soldati siriani sono rimasti feriti. 30.10.2021, Sputnik Italia

Le forze di difesa aerea siriane hanno distrutto due missili lanciati dall'aviazione israeliana verso obiettivi nel Paese utilizzando i sistemi Buk-M2E di fabbricazione russa, ha riferito oggi il contrammiraglio Vadim Kulit, vicedirettore del Centro russo per la riconciliazione delle parti siriane in conflitto. Secondo Kulit, quattro jet F-16 dell'aeronautica israeliana hanno lanciato otto missili guidati Dalila dalle alture del Golan in un sobborgo di Damasco, colpendo le strutture di difesa aerea siriana. "La difesa aerea siriana in servizio ha distrutto due missili con i sistemi Buk-M2E di fabbricazione russa", ha detto Kulit in una conferenza stampa. L'attacco ha provocato lievi danni alle infrastrutture, ha specificato aggiungendo che due soldati siriani sono rimasti feriti. I media siriani riportano spesso attacchi missilistici effettuati da Israele e una forte presenza dei jet di Tel Aviv nel suo spazio aereo, inclusi voli di ricognizione. Israele generalmente non commenta le notizie sugli attacchi condotti in territorio siriano.

