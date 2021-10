https://it.sputniknews.com/20211029/vertice-congiunto-fi-e-lega-per-tajani-il-centrodestra-e-unito-non-esistono-alternative-13510122.html

Vertice congiunto FI e Lega, Tajani: ''il centrodestra è unito, non esistono alternative''

Vertice congiunto FI e Lega, Tajani: ''il centrodestra è unito, non esistono alternative''

Ottimismo espresso dal coordinatore azzurro al vertice congiunto Lega-Forza Italia. Con i rispettivi ministri espresso intento di rafforzare la collaborazione. 29.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-29T08:34+0200

2021-10-29T08:34+0200

2021-10-29T09:47+0200

forza italia

antonio tajani

lega

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/394/07/3940765_0:207:2580:1658_1920x0_80_0_0_ca060912369ed6cdd7fbfeda9254a83a.jpg

Esce dal vertice FI-Lega un Tajani soddisfatto. Il coordinatore afferma che l'incontro è andato molto bene e che si vuole rafforzare ''la collaborazione a livello governativo e parlamentare per promuovere idee e proposte'', come riporta TGcom24, a partire dall'importante nodo della diminuzione del carico fiscale su cittadini ed imprese.Fedeltà espressa al patto siglato dal vertice Berlusconi-Salvini-Meloni, vale a dire un netto no al sistema maggioritario e un netto sì al marciare uniti verso il Quirinale.Queste le parole del coordinatore, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, aggiungendo che sia FI che Lega sostengono in tutto e per tutto il governo Draghi.Il coordinatore passa poi ad elogiare il fondatore di FI, dicendo che è lui che ''ha fondato il centrodestra, lui ha creato il sistema bipolare'', sempre secondo il Corriere, e dissipando ogni dubbio sul fatto che vi siano nodi ancora da scogliere tra i ministri, dicendo che sono solo pettegolezzi, cui non dare alcuna voce.Sembra tuttavia trapelare che alcuni nodi in realtà vi siano, relativi agli aspetti tecnici e alla gestione interna del partito, tema sollevato dai tre ministri Gelmini, Carfagna e Brunetta.Silvio Berlusconi, dal canto suo, fa sapere che ''l'Italia ha bisogno di un centrodestra liberale, cristiano, europeista, garantista'', ha riportato il Fatto Quotidiano qualche giorno fa, passando ad esortare a ''non interrompere governo che sta portando l'Italia fuori dall'emergenza sanitaria ed economica''.Discorso temporaneamente spostato in avanti, quello sul Quirinale.Aveva parlato di ''incomprensioni personali'' lo stesso Berlusconi, qualche giorno fa, come riportato sempre dal Fatto Quotidiano, quasi a voler sottolineare la compattezza di fondo, incomprensioni a parte, esortando gli stessi media a non dare addito a polemiche infondate:''Preferirei non leggere sui giornali notizie di polemiche che non ci rappresentano e che non credo interessino gli italiani”.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

forza italia, antonio tajani, lega