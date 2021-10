https://it.sputniknews.com/20211029/venezia-buttati-i-banchi-comprati-solo-un-anno-fa-sono-scomodi-13513650.html

Venezia, buttati i banchi comprati solo un anno fa: sono scomodi

Venezia, buttati i banchi comprati solo un anno fa: sono scomodi

Triste epilogo: dopo tanti soldi spesi dei contribuenti, in un liceo di Venezia i banchi di scuola singoli, comprati solo un anno fa con il bando europeo... 29.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-29T12:42+0200

2021-10-29T12:42+0200

2021-10-29T12:42+0200

venezia

italia

istruzione

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/813/44/8134409_0:97:1281:817_1920x0_80_0_0_b2ed15c174471ab27cace1d5691db403.jpg

Vicenda che ha dell'incredibile quella accorsa in un liceo lagunare: i banchi, comprati appena un anno fa con il bando nazionale, finiscono al macero. Questo perché ritenuti scomodi.Tanti i soldi spesi dei contribuenti per aggiornare il mobilio delle scuole alla luce delle direttive anti-covid.Le premesseIl commissario per l'emergenza Domenico Arcuri aveva indetto una gara pubblica europea per l'acquisto di un totale di 3 milioni di banchi che consentissero la riapertura delle scuole a settembre, tenendo conto delle direttive sul distanziamento imposte dal Covid-19, a scadenza 30 di luglio, e contratti che dovevano essere firmati entro il 7 agosto.In molti avevano però dubitato, sia sull'efficacia che sui costi. Oggi, da Venezia un segnale che ha difatti aperto le polemiche, ancora una volta, sui famigerati banchi di scuola.I banchi al maceroOra lo storico Liceo Benedetti-Tommasi del capoluogo lagunare ha deciso di togliere di mezzo una quarantina di banchi sopra menzionati. Al macero. Gira tanto di foto a testimonianza dell'assurda vicenda e, si direbbe, dell'assurdo spreco, sui social, come quello qui di seguito:Dato l'inutilizzo, nei giorni scorsi la dirigenza scolastica pare abbia chiamato una ditta che fa smaltimento di rifiuti ingombranti, che questo giovedì ha provveduto al trasporto. Trattandosi di Venezia, i banchi hanno fatto il loro ultimo viaggio su una bettolina adatta al viaggio in laguna.Subito l'episodio è stato ripreso dai vari politici locali, tra i quali ha tuonato sugli sprechi pubblici il deputato leghista e consigliere comunale di Venezia Alex Bazzaro, il quale, riporta TGcom24, ha pubblicato tanto di foto sui vari social, scrivendo:La reazione dell'ex ministro:L'ex ministro reagisce con screzio, come riportato da TGcom24, alla notizia:Di parere ottimista il sottosegretario all'Istruzione Rossano Sasso, che in un post su Facebook ha dichiarato:''Venezia, banchi a rotelle in una 'bettolina' che vanno al macero perché inutilizzati e nessuno che se li vuole prendere. Un simbolo di una stagione che per fortuna non c'è più", riporta ancora TGcom24.

venezia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

venezia, italia, istruzione