USA, licenziato perché maschio bianco: vince la causa e riceve $10 milioni di risarcimento

David Duvall del Michigan ha fatto causa alla Novant Health Inc. nel 2019, dopo essere stato licenziato come primo vicepresidente del marketing e delle comunicazioni l'anno precedente.Duvall ha affermato nella causa che il licenziamento sarebbe avvenuto senza alcun valido motivo e solamente come “parte di una campagna intenzionale per promuovere la diversità nei suoi ranghi dirigenziali". Quindi la sua esclusione sarebbe avvenuta semplicemente perché l’azienda voleva diversificare per genere ed etnia il personale dirigenziale al fine di apparire più "inclusiva", infatti al suo posto sarebbe state assunte due donne, una afroamericana.Nella sentenza del verdetto, emesso martedì, si legge chiaramente che la tesi dell’avvocato dell’uomo, Luke Largess, è stata accolta in pieno dalla giura, che ha rilevato come la razza e il sesso di Duvall fossero state un fattore motivante nel licenziamento, e quindi in violazione del titolo VII.L’azienda ha negato tali accuse, sostenendo piuttosto che l’uomo fosse stato licenziato per “prestazioni carenti e delega di compiti critici a subordinati”, preannunciando ai media che ricorrerà in appello.Largess ha dichiarato alla NBC News che l'ex dirigente è stato licenziato giorni prima del suo quinto anniversario di lavoro, quando avrebbe avuto diritto a una maggiore liquidazione.

