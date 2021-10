https://it.sputniknews.com/20211029/ue-rinnova-appello-a-israele-per-riconsiderare-la-politica-di-espansione-in-cisgiordania-13518323.html

Ue rinnova appello a Israele per riconsiderare la politica di espansione in Cisgiordania

Oggi l'Unione Europea ha rinnovato la sua richiesta al governo israeliano di fermare la costruzione di insediamenti nella Cisgiordania occupata, sottolineando... 29.10.2021, Sputnik Italia

unione europea

palestina

israele

cisgiordania

situazione in medio oriente

Mercoledì Israele ha approvato i piani per costruire altre 2.860 unità abitative in 30 insediamenti nei territori palestinesi occupati. La mossa è stata condannata dagli Stati Uniti e da un gruppo di Stati europei, tra cui Germania, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Svezia e Spagna. Il consiglio di pianificazione dell'amministrazione civile, un organo di governo israeliano in Cisgiordania, valuterà lunedì l'autorizzazione alla costruzione di 1.300 unità abitative. La questione degli insediamenti israeliani in Cisgiordania, considerato territorio occupato dalle Nazioni Unite, è uno dei principali scogli nel processo di pace israelo-palestinese. La soluzione a due Stati del conflitto è un principio sostenuto dalle Nazioni Unite, in base al quale due Stati sovrani e indipendenti coesisteranno pacificamente. La realizzazione di questa soluzione resta tuttavia in fase di stallo, poiché le due parti non hanno ancora concordato dove si snoderà il confine e chi avrà il controllo di Gerusalemme.

