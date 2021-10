Jean-Marie Le Pen assolto dall'accusa di incitamento all'odio razziale

https://it.sputniknews.com/20211029/tribunale-di-parigi-assolve-jean-marie-le-pen-dallaccusa-di-incitamento-allodio-razziale-13527042.html

Il tribunale di Parigi ha assolto Jean-Marie Le Pen, accusato di incitamento all'odio razziale. 29.10.2021, Sputnik Italia

Il tribunale di Parigi ha assolto il fondatore del partito di estrema destra Fronte Nazionale (ora Rassemblement National) Jean-Marie Le Pen, accusato di incitamento all'odio razziale, secondo BFMTV. I giudici dovevano esaminare le dichiarazioni di Le Pen in una videointervista diffusa nel giugno 2014, dove ha rivolto all'attore Patrick Bruel, di origine ebrea, e ad altri artisti oppositori del Fronte Nazionale, una frase che può essere tradotta come "la prossima volta vi organizzeremo un forno". La dichiarazione di Le Pen è stata condannata da molti politici, tra cui sua figlia, l'attuale presidente del Rassemblement National Marine Le Pen, definendo le parole di suo padre "un errore politico". Jean-Marie Le Pen è stato espulso dal partito nel 2015. E nel 2018 è stato privato del titolo di presidente onorario del partito. Oggi il tribunale ha stabilito che le osservazioni di Le Pen erano dirette alla comunità ebraica perché "la parola forno" si riferisce ad "una rappresentazione simbolica del processo di sterminio sistematico degli ebrei d'Europa" durante la Seconda Guerra Mondiale. In una lettera indirizzata alla corte, Jean-Marie Le Pen ha ribadito che la parola "forno" "non ha mai avuto un significato controverso e nemmeno politico". Lo stesso politico 93enne non era presente all'udienza. Questa non è la prima volta che Jean-Marie Le Pen è apparso in tribunale per le sue osservazioni. In particolare, era stato precedentemente condannato da un tribunale a una multa di 30mila euro per le sue dichiarazioni sulle camere a gas, che ha definito "un dettaglio della storia della Seconda Guerra Mondiale".

