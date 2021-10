https://it.sputniknews.com/20211029/terremoto-41-nelle-marche-con-epicentro-a-montefelcino-vicino-pesaro-13518662.html

Terremoto 4.1 nelle Marche con epicentro a Montefelcino vicino Pesaro

Terremoto 4.1 nelle Marche con epicentro a Montefelcino vicino Pesaro

Le Marche sono state scosse da un terremoto di magnitudo 4.1 alle ore 12.53 locali, con epicentro a Montefelcino in provincia di Pesaro Urbino e con profondità... 29.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-29T14:05+0200

2021-10-29T14:05+0200

2021-10-29T14:05+0200

terremoto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/872/41/8724139_0:123:2200:1361_1920x0_80_0_0_ef734c087d47aabd9df6594a15cb229e.jpg

Successivamente una scossa di intensità inferiore, magnitudo 2.7, è stata avvertita a Serrungarina ancora in provincia di Pesaro Urbino e ancora una terza scossa alle 13.25 a Serrungarina. Queste ultime due scosse sono state registrate dai sismografi dell’Istituto nazionale di Geologia e Vulcanologia a una profondità di 37 e 40 chilometri.La prima scossa, in particolare, è stata percepita anche in provincia di Ancona.Le prime stime parlavano di una scossa più forte di magnitudo 4.9 e poi di magnitudo 4.3, ma l’ultima verifica fatta dall’Ingv indica una magnitudo di 4.1 dopo una stima preliminare tra 4.2 e 4.7.Non si segnalano al momento danni a cose o persone.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

terremoto