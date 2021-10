https://it.sputniknews.com/20211029/svezia-re-gustavo-fa-apporre-segnali-stradali-illegali-davanti-al-castello-13518074.html

Svezia, re Gustavo fa apporre segnali stradali illegali davanti al castello

Svezia, re Gustavo fa apporre segnali stradali illegali davanti al castello

Re Carlo XVI Gustavo di Svezia ha fatto erigere cartelli di divieto fuori dal palazzo di Stoccolma per informare i visitatori che l'uso di scooter elettrici e... 29.10.2021, Sputnik Italia

I segnali di divieto fatti apporre dal Re non sono validi, secondo l'Ordinanza sulla segnaletica stradale. Inoltre, la legge svedese specifica chiaramente che qualsiasi apposizione non autorizzata è punibile con multe. D’altra parte, l'ufficio del traffico di Stoccolma ha spiegato a Svensk Dam che sarebbe invece proprio il Re il responsabile ultimo di Lejonbacken, la collina su cui sorge il castello, sia in termini di servizi spazzaneve, sabbiatura e regolamentazione del traffico.Per altro, il Re non sarebbe comunque perseguibile per le sue azioni, secondo la costituzione svedese. L'immunità penale copre sia i suoi atti compiuti in servizio, sia gli atti di natura puramente privata. Questo particolare, tuttavia, non ha fatto che aumentare le polemiche nel Paese.Non esiste un divieto del genere in nessun'altra parte della capitale svedese, ha affermato Malinda Flodman dell'ufficio del traffico di Stoccolma.Secondo il tribunale, il divieto sarebbe stato attuato tenendo conto dei problemi di sicurezza e manutenzione.Carlo XVI Gustavo di Svezia (classe 1946) divenne re alla morte del nonno paterno Gustavo VI Adolfo, il 15 settembre 1973, dato che il padre, Gustavo Adolfo di Svezia Bernadotte, morì l’anno dopo la sua nascita in un incidente aereo e lasciò quattro eredi femmine e lui come unico erede maschio.

