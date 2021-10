https://it.sputniknews.com/20211029/sondaggi-della-settimana-la-media-conferma-il-terremoto-politico-in-corso-13521045.html

Se così fosse, si tratterebbe di un vero e proprio ribaltone dopo alcuni anni di dominio ai vertici delle classifiche dei sondaggisti del partito di Salvini e poi della Meloni.La Supermedia di Youtrend per Agi, conferma lo stravolgimento politico in atto. Fratelli d’Italia viene confermato, per ora, primo partito italiano dalla media dei sondaggi della settimana con il 20,1% delle intenzioni di voto, ma in netto calo del -0,4%.Staccato e sempre più in difficoltà troviamo la Lega per Salvini premier che scivola al 18,7%. Il Movimento 5 Stelle vede la Lega e non ci crede, con il suo 16,1% ora può sperare in un insperato sorpasso e scrollarsi di dosso quel quarto posto che gli è rimasto incollato addosso praticamente dal 2019.Niente di nuovo sotto il sole dei sondaggi elettorali per quanto riguarda le retrovie. Forza Italia continua a dare man forte a Fratelli d’Italia e alla Lega e mantiene la sua posizione al 7,4% garantendo supporto logistico agli altri due partiti di destra un po’ in ritirata in questa fase.Azione di Carlo Calenda non si schioda dal 3,5%, mentre Italia Viva prova a restare a galla con il 2,4%. Segue lo spezzatino degli altri partiti di sinistra che oscillano tra l’1,9% (Articolo 1 e Sinistra Italiana) e l’1,8% dei Verdi.+Europa chiude la porta della media dei sondaggi della settimana con l’1,5% dei consensi elettorali.Questi ultimi partiti alle elezioni politiche del 2023 non entreranno in Parlamento perché i posti a disposizione saranno ridotti. Ma sorprese sono sempre possibili nella politica italiana.

