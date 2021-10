https://it.sputniknews.com/20211029/si-torna-allora-solare-domenica-31-ottobre-lancette-indietro-di-unora-13503671.html

Si torna all'ora solare, domenica 31 ottobre lancette indietro di un'ora

Si torna all'ora solare, domenica 31 ottobre lancette indietro di un'ora

Pronti al cambio d’ora? Domenica 31 ottobre si torna all'ora solare, anche in questo 2021 le lancette vanno spostate indietro di un'ora. Nella notte tra il 30... 29.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-29T08:31+0200

2021-10-29T08:31+0200

2021-10-29T08:31+0200

ora solare

ora legale

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/141/88/1418800_0:43:2049:1195_1920x0_80_0_0_06fc2783ae8d383877d6648f4495d0b7.jpg

Questo significa che dormiremo un'ora in più, ma anche che abbiamo risparmiato come sistema paese 450 milioni di kWh in 7 mesi, fa sapere Terna spa, che gestisce la rete elettrica italiana.Il risparmio è stato di 105 milioni di euro. Terna informa anche che ci sono “ricadute positive anche in termini di sostenibilità ambientale: il minor consumo elettrico, infatti, ha consentito al Paese di evitare emissioni di CO2 in atmosfera per circa 215 mila tonnellate”.Infatti, se computer, smartphone, tablet e altri strumenti tecnologici come le smart tv lo faranno da soli, gli orologi analogici avranno bisogno del nostro aiuto e anche gli orologi di molte auto andranno riprogrammati.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ora solare, ora legale