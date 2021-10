https://it.sputniknews.com/20211029/primo-caso-covid-19-al-g20-di-roma-si-tratta-di-una-giornalista-13522765.html

Primo caso Covid-19 al G20 di Roma: si tratta di una giornalista

Al G20 di Roma che ospita i capi di Stato e di governo dal 30 al 31 ottobre, si è verificato un caso di positività al coronavirus. 29.10.2021, Sputnik Italia

Sono subito scattate le procedure di emergenza, ma il G20 non andrà in “lockdown” e proseguirà come previsto. Lo riporta Ansa.L'operatrice dell'informazione risultata contagiata dopo il test effettuato al media center, che dalle prime informazioni sarebbe britannica e vaccinata con AstraZeneca, è stata presa in carico da personale specializzato e portata presso un Covid hotel allestito dalla Regione Lazio proprio in occasione del G20.La giornalista britannica dovrà restare lì confinata e isolata per i prossimi giorni e non potrà partecipare al G20 dove ci sarà anche Boris Johnson per il Regno Unito.Il piano sanitario attuato per il summit prevede tra l'altro la realizzazione di postazioni di soccorso fisse e ambulanze dedicate, tre centri tampone, mezzi e personale anche in assetto NBCR (nucleare-biologico-chimico-radiologico) e una tenda da decontaminazione per evitare che Sars-CoV-2 possa sfuggire alla sorveglianza e diffondersi tra gli alti rappresentanti di governo.Potenziata la rete di emergenza sanitaria territoriale di Roma e stato di allerta per la Rete ospedaliera di emergenza in caso Covid-19 dovesse creare un focolaio al G20.

