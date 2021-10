https://it.sputniknews.com/20211029/pink-floyd-chitarra-di-syd-barrett-venduta-per-oltre-23mila-euro-13511778.html

Pink Floyd, chitarra di Syd Barrett venduta per oltre 23mila euro

Pink Floyd, chitarra di Syd Barrett venduta per oltre 23mila euro

La chitarra di uno dei fondatori della leggendaria rock band britannica Pink Floyd, Syd Barrett, è stata venduta dalla casa d'aste Cheffins, nel Regno Unito... 29.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-29T21:02+0200

2021-10-29T21:02+0200

2021-10-29T21:02+0200

mondo

musica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/884/22/8842299_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_fe6ca5f8ad255ec47032241af81e4c02.jpg

"Una chitarra a dodici corde Yamaha, di proprietà di Roger 'Syd' Barrett, residente a Cambridge e fondatore dei Pink Floyd, è stata venduta per £19.920 alla Cheffins Art & Design Sale giovedì 28 ottobre", ha dichiarato la casa d'aste.Il prezzo iniziale della chitarra era stato stimato in circa 5.000-10.000 sterline, oltre due volte inferiore a quello per cui era stata messa all'asta. Secondo il nipote del musicista, Mark Barrett, che ha venduto la chitarra, i proventi saranno trasferiti a delle ONG per la salute mentale.Anche il tavolo da giardino di Barrett e una sua foto di scuola sono stati messi all'asta, secondo il comunicato stampa. Il tavolo è stato venduto allo stesso offerente online della chitarra per oltre 2.000 sterline.A maggio, il dipinto di Barrett intitolato Dalie arancioni in un vaso è stato venduto all'asta per 28.000 sterline.La leggenda di Syd BarretRoger Keith "Syd" Barrett, nato a Cambridge nel 1946, è stato un cantautore, chitarrista, compositore e pittore britannico, fondatore e leader dei Pink Floyd dal 1965 al 1968, quando, a causa di seri problemi mentali, lasciò il gruppo e si ritirò a vita privata. Barrett, fino alla morte nel 2006, si dedicò alla pittura e al giardinaggio, disinteressandosi della popolarità e facendosi vedere in pubblico sempre più raramente, alimentando così ancora di più la sua leggenda.Nel 1975 i Pink Floyd pubblicarono l'album Wish You Were Here, pieno di riferimenti all’amico alienato dal mondo e sempre più perso nella sua pazzia, contenente la famosa Shine On You Crazy Diamond, uno struggente omaggio specificatamente a lui dedicato.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, musica