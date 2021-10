https://it.sputniknews.com/20211029/pinerolo-esplosione-e-incendio-in-palazzina-residenziale-un-morto-e-un-ferito-ci-sono-dispersi-13513389.html

Pinerolo, esplosione e incendio in palazzina residenziale: un morto e un ferito, ci sono dispersi

Pinerolo, esplosione e incendio in palazzina residenziale: un morto e un ferito, ci sono dispersi

Si è verificato a Pinerolo un incendio in una palazzina di più piani, con conseguente esplosione. L’incidente è avvenuto in piazza Sabin 6 e ha causato un... 29.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-29T11:18+0200

2021-10-29T11:18+0200

2021-10-29T11:19+0200

torino

vigili del fuoco

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/18/12634691_81:0:1429:758_1920x0_80_0_0_4014a856578fe51c59616227ffc543e7.jpg

Una persona risulta essere morta a causa dell’evento. Secondo il Torino Today si tratta di una donna di 84 anni, Maria Rosa Fiore, mentre il marito, di 10 anni più giovane è ricoverato in condizioni molto gravi. L’uomo è stato trasportato con eliambulanza al CTO di Torino e presenta ustioni sull’80% del corpo, secondo quanto riportato.Risultano altri due feriti non in gravi condizioni (un codice giallo e un codice verde), inoltre 16 persone abitanti della palazzina sono rimaste illese.Sul posto le squadre dei Vigili del fuoco per spegnere l’incendio, numerose ambulanze del 118 e i Carabinieri di Pinerolo.La palazzina consta di 12 alloggi ed è presumibile che l’incendio e l’esplosione si siano generati nell’appartamento della coppia di anziani, dal momento che sono i più direttamente colpiti dall’accaduto.Le ricerche di eventuali altre persone presenti sotto le macerie proseguono."Pinerolo (TO), esplosione e #incendio con crollo alle 7:45 in un appartamento al quarto piano di un edificio. Rinvenuto il corpo senza vita di una persona, alcuni feriti: #vigilidelfuoco al lavoro con #usar per accertare la presenza di eventuali dispersi [9:40 #29ottobre]", lo scrivono i Vigili del fuoco su Twitter.

torino

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

torino, vigili del fuoco