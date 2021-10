https://it.sputniknews.com/20211029/pavia-giudice-autorizza-vaccinazione-anti-covid-a-minorenne-dopo-no-categorico-di-madre-no-vax-13526743.html

Pavia, giudice autorizza vaccinazione anti-Covid a minorenne dopo no categorico di madre no-vax

Pavia, giudice autorizza vaccinazione anti-Covid a minorenne dopo no categorico di madre no-vax

Il ragazzo 17enne si era rivolto alla magistratura con il supporto del padre per potersi vaccinare contro il Covid dopo il divieto imposto dalla madre... 29.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-29T21:09+0200

2021-10-29T21:09+0200

2021-10-29T21:09+0200

giustizia

società

bambini

lombardia

vaccino

famiglia

coronavirus in italia

vaccinazione in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/04/13167815_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_a09f08e75d145d9295bdb170cafbdb1b.jpg

Contro il parere contrario della mamma un ragazzo 17enne di Pavia è riuscito a farsi riconoscere dal tribunale della città il diritto a farsi vaccinare contro il Covid-19 a seguito della sentenza emessa dalla giudice Marina Bellegrandi, riporta l'Ansa.La mamma non voleva che suo figlio minorenne si vaccinasse in quanto intransigente no-vax.Nelle scorse settimane una vicenda simile era avvenuta a Parma, dove un giudice aveva accolto il ricorso di un padre che voleva far vaccinare i figli minorenni nonostante il no della madre.Secondo i dati odierni del ministero della Salute, 89.552.410 sono le dosi di vaccino somministrate in totale e 44.664.925 persone (82,70% della popolazione over 12) hanno completato la vaccinazione.

lombardia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

giustizia, società, bambini, lombardia, vaccino, famiglia, coronavirus in italia, vaccinazione in italia