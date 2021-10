https://it.sputniknews.com/20211029/nuovo-affondo-di-renzi-contro-lex-premier-conte-draghi-ha-salvato-litalia-13519942.html

Nuovo affondo di Renzi contro l'ex premier Conte: "Draghi ha salvato l'Italia"

Nuovo affondo di Renzi contro l'ex premier Conte: "Draghi ha salvato l'Italia"

Secondo il leader di Italia Viva, aver tolto Conte per Draghi "ha salvato l'Italia". 29.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-29T16:11+0200

2021-10-29T16:11+0200

2021-10-29T16:16+0200

italia

matteo renzi

politica italiana

giuseppe conte

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/837/47/8374728_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_baa38dcf9a13c8485fbeee773bf89b7b.jpg

Matteo Renzi ha commentato sui social il dato dell'Istat sul Pil, secondo cui, nel corso dell'anno corrente, la crescita dell'economia italiana registra un +6%. Per il leader di Italia Viva tutto il merito di questo dato è da attribuire al nuovo presidente del Consiglio Mario Draghi: nell'encomio al premier, Renzi non ha perso l'occasione per attaccare l'ex capo del governo Giuseppe Conte.Nella parte finale del tweet è evidente anche il riferimento al voto del Senato contro il ddl Zan, per cui molti rappresentanti di Pd e M5s hanno accusato Renzi e Italia Viva di aver affossato la proposta di legge. Nella sua e-news sui social ha respinto le accuse, evidenziando "la totale incapacità" del Pd di Enrico Letta.Sempre sul ddl Zan, Renzi ha messo dentro anche il Movimento Cinque Stelle che, insieme al Pd, "cercano alibi e colpevoli, dando la colpa a noi"."Pensate che vengono rilanciate sui social le richieste di andare sotto le sedi di Italia Viva: questa è la lezione democratica di chi voleva una legge contro l’odio", ha concluso.

italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, matteo renzi, politica italiana, giuseppe conte