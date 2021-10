https://it.sputniknews.com/20211029/nuove-funzionalita-in-arrivo-su-whatsapp-13523628.html

Nuove funzionalità in arrivo su WhatsApp

Nuove funzionalità in arrivo su WhatsApp

Il popolare servizio di messaggistica istantanea WhatsApp riceverà nuove funzionalità relative al funzionamento su più dispositivi.

La prima funzionalità consentirà agli utenti che utilizzano lo stesso account su più dispositivi di essere più flessibili nell'organizzazione del proprio spazio chat. Ora le chat bloccate verranno sincronizzate su tutti i dispositivi. Sarà possibile contrassegnare singole finestre di dialogo. La prossima innovazione piacerà a chi lavora spesso con WhatsApp tramite computer. WhatsApp Desktop sarà in grado di personalizzare le impostazioni sulla privacy: al momento questo può essere fatto solo da uno smartphone. Finora le nuove funzionalità sono disponibili solo per i beta tester di WhatsApp. Presto saranno inclusi nella versione della app offerta per essere scaricata.

