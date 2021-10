https://it.sputniknews.com/20211029/norvegia-linaspettato-baby-boom-del-covid-19-continua-dopo-il-lockdown-13520871.html

Norvegia, l'inaspettato baby boom del COVID-19 continua dopo il lockdown

Nel 2021, in Norvegia, sono nati molti più bambini, rispetto agli anni precedenti la pandemia. Il baby boom, iniziato quando la Norvegia si è chiusa per fermare la diffusione, continua anche dopo la riapertura della nazione.Nei primi nove mesi del 2021, in Norvegia sono nati 2.037 bambini in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Dopo un forte calo del numero di nascite durato diversi anni, la situazione in Norvegia è cambiata proprio durante la pandemia.Gennaio 2021 è stato il primo mese in molti anni in cui la Norvegia ha visto aumentare il suo tasso di natalità. I bambini nati allora sono stati concepiti nell'aprile 2020, poco dopo la chiusura iniziale della Norvegia durante il primo attacco del nuovo coronavirus.Il secondo e più grande picco è arrivato dopo un'estate di restrizioni ai viaggi. L'aumento maggiore è arrivato nel marzo 2021, quando sono nati l'8,3% in più di bambini rispetto all'anno precedente.Nel complesso, i tassi di natalità sono aumentati in tutte le contee e regioni norvegesi dopo la chiusura, ma l'aumento è stato maggiore nella parte settentrionale del paese. Secondo il registro, le madri per la seconda volta hanno rappresentato l'aumento maggiore.Macsali ha affermato che non esiste una risposta scientifica sul perché ciò sia accaduto. Al contrario, i periodi di crisi tendono ad essere accompagnati da un calo delle nascite.Il demografo Svenn-Erik Mamelund, della Oslo Metropolitan University, ha sottolineato al portale di ricerca Forskning che nel 1918, quando la devastante influenza spagnola ha colpito la Norvegia, le nascite sono diminuite del 6,3 percento.Prima dell'inaspettato boom del COVID-19, il tasso di fertilità della Norvegia era diminuito ogni anno dal 2009, battendo diversi record annuali di fila e raggiungendo il minimo storico di soli 1,48 bambini per donna nel 2020, nonostante un numero record di aborti.Tra i tassi di fertilità in calo, la Norvegia, come i suoi coetanei nordici, ha attratto sempre più immigrati da paesi vicini e lontani, in parte per alleviare i suoi problemi demografici e per placare la sete di lavoro del mercato. Oggi, la quota di immigrati è pari al 18,2 per cento dei 5,3 milioni di abitanti della Norvegia.

