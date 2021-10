https://it.sputniknews.com/20211029/lotta-alla-burocrazia-colao-annuncia-14-certificati-digitali-nascita-e-nozze-inclusi-13512140.html

Lotta alla burocrazia, Colao annuncia 14 certificati digitali: nascita e nozze inclusi

Lotta alla burocrazia, Colao annuncia 14 certificati digitali: nascita e nozze inclusi

L'Italia verso la svolta digitale a piccoli, ma significativi, passi. 14 certificati fondamentali per la vita dei cittadini diventano digitali e a costo 0. 29.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-29T09:53+0200

2021-10-29T09:53+0200

2021-10-29T10:28+0200

tecnologia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/05/13175794_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_04af6073166656a7eb983a5a083511e2.jpg

Certificato di nascita e certificato di nozze digitali, il certificato anagrafico digitale e senza neppure dover più pagare 16 euro di bollo. Sta accadendo per davvero, ha detto il ministro per la transizione digitale Vittorio Colao, intervistato dal Corriere della Sera.Per 14 certificati basterà sedersi davanti al computer di casa e richiederli. Basta code, basta orari allo sportello, per alcuni impossibili, i certificati come lo stato civile, l’atto di nascita, il certificato di matrimonio, ecc. saranno disponibili digitalmente e con valore legale.“Liberiamo il tempo delle persone e di chi lavora. Con la ministra dell’Interno Lamorgese diamo un segnale al Paese che non è più tempo di scetticismi, le cose si possono e si debbono fare”, ha detto il ministro al quotidiano italiano.Come ci siete riusciti?La domanda che viene posta al ministro Colao è come sia riuscito ad azzerare la burocrazia su 14 certificati fondamentali per molte delle attività dei cittadini italiani, considerando che gli oltre 8 mila Comuni italiani non sempre sono tecnologicamente al passo con i tempi.Da manager internazionale abituato a realizzare progetti tecnologici complessi (Colao è l’ex amministratore delegato di Vodafone international), risponde:“Molto più semplicemente applichiamo un metodo di lavoro congiunto, che significa mettersi attorno a un tavolo, connettere iniziative tra loro, decidere le regole e stabilire chi fa cosa, coordinando tutto grazie alla tecnologia. Abbiamo coperto il 98% dei cittadini e i pochi piccoli Comuni che mancano li stiamo aiutando a salire a bordo”.Carta di identità digitaleE non è tutto, perché oltre ad aver digitalizzato i 14 certificati e ad aver eliminato i bolli su di essi con la collaborazione del ministero dell’Economia, potrebbe presto arrivare anche la carta di identità digitale.Una novità, spiega il ministro Colao, che viene elaborata insieme al Ministero dell’Interno.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tecnologia