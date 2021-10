https://it.sputniknews.com/20211029/letta-commenta-manovra-economica-2022-va-nella-buona-direzione-13517185.html

Letta commenta Manovra economica 2022: va nella buona direzione

Il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, ha commentato la manovra economica 2022 partorita dal Consiglio dei ministri dopo lunghi confronti e... 29.10.2021, Sputnik Italia

“Va nella buona direzione perché salute, lavoro, istruzione e sostenibilità sono le quattro parole chiave”, ha detto Enrico Letta a margine dell’inaugurazione dei corsi della Scuola di politiche, come riportato dall’Adnkronos.La buona direzione che intende il segretario del Pd è “quella di far ripartire l’Italia con l’idea della coesione sociale e dello stare insieme” spiega.Questa manovra 2022 è per lui una soluzione “equilibrata” anche per quanto riguarda il tema delle pensioni.30 miliardi di manovra economica per il 2022La manovra economica per il 2022 prevede 30 miliardi di euro di spesa, di cui 23,4 miliardi di euro saranno contabilizzati in deficit.La manovra intende tagliare le tasse con un fondo da 8 miliardi, superare Quota 100 per quanto riguarda il calcolo dell’età pensionabile, infatti verrà introdotto il calcolo Quota 102.La manovra economia non guarda solo al bilancio del 2022, ma al bilancio economico dei prossimi tre anni.

