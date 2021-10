https://it.sputniknews.com/20211029/joe-biden-va-in-vaticano-dal-papa-ecco-cosa-si-sono-detti-13519579.html

Joe Biden va in Vaticano dal Papa, ecco cosa si sono detti

Mattinata di impegni per il Papa che nelle prime ore di venerdì 29 ottobre ha accolto prima il presidente della Repubblica di Corea e con la consorte, Moon... 29.10.2021, Sputnik Italia

Ad accogliere Joe Biden e la moglie Jill Biden il reggente della Casa pontificia nel Cortile di San Damaso.Per Biden è la quarta volta in Vaticano, ma la prima come presidente degli USA. Papa Francesco e Joe Biden si sono incontrati a lungo, c’è chi indica che l’incontro tra i due sia durato 90 minuti, una durata che se confermata andrebbe ben oltre il protocollo, erano infatti previsti 55 minuti di incontri secondo fonti dello staff riportati da RaiNews.Il colloquio è iniziato presso la Biblioteca apostolica alle ore 12.10 e sarebbe terminato alle ore 13.25, a cui è seguito lo scambio dei doni fino alle ore 13.40.Come da protocollo il presidente degli Stati Uniti ha incontrato il Segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin.Tornando all’udienza da record, va ricordato che con Donald Trump durò appena 30 minuti nel 2017 e che con Barack Obama durò 50 minuti nel 2014.In precedenza Biden si era recato in Vaticano nel 2013 per l’inaugurazione del pontificato di papa Francesco e nel 2016 per partecipare a un convegno dedicato al contrasto dei tumori.Incontro Biden MacronMa in Italia, in vista del G20 di Roma del 30 e 31 ottobre, c’è anche il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron.Tra i due presidenti è previsto un incontro bilaterale presso la sede dell’ambasciata francese presso la Santa Sede a Villa Bonaparte. Si tratta del primo incontro dopo la crisi diplomatica dovuta ai sottomarini nucleari del patto AUKUS da fornire all’Australia.Domani, invece, Biden incontrerà la cancelliera Angela Merkel, Boris Johnson e ancora Emmanuel Macron per parlare di Iran.

