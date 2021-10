https://it.sputniknews.com/20211029/inviato-speciale-usa-afferma-aver-incontrato-capo-militare-sudanese-il-giorno-prima-colpo-di-stato-13516282.html

Inviato speciale USA afferma aver incontrato capo militare sudanese il giorno prima colpo di Stato

“L'ho visto due volte, due ore e mezza sabato, un'ora circa domenica. Domenica è stato un incontro faccia a faccia. Mi ha parlato delle sue preoccupazioni per la transizione, di ciò che vedeva come ostacoli, dei problemi, dei disordini sul lato civile, della mancanza di alcune istituzioni ", ha detto Feltman al programma televisivo PBS NewsHour.Al-Burhan e il capo delle forze paramilitari, il generale Hemeti, non hanno mai lasciato intendere che avrebbero sciolto il governo attraverso strumenti militari, ma hanno discusso con gli Stati Uniti i mezzi per affrontare "le loro apparenti preoccupazioni su come stava andando la transizione", ha aggiunto.Al-Burhan si renderà presto conto che non è così facile riportare il Sudan "al passato oscuro" del periodo del presidente Omar al-Bashir (1989-2019), data la determinazione dei manifestanti a prevenire un tale scenario e viste le pressioni sul generale, ha osservato Feltman.Quando è stato chiesto di commentare la mancanza di una grave condanna del regime militare in Sudan da parte di paesi come Egitto, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, il diplomatico ha affermato che il loro tacito sostegno sarebbe comunque di scarsa utilità per il Sudan, in particolare per risolvere i problemi economici imminenti.All'inizio di questa settimana, la Banca Mondiale ha sospeso gli aiuti finanziari al Sudan per il colpo di stato militare.L'esercito sudanese, il 25 ottobre, ha arrestato il primo ministro Hamdok e diversi altri membri del governo. Fattah al-Burhan ha dichiarato lo stato di emergenza nel Paese e lo scioglimento del governo. Il 26 ottobre, secondo quanto riferito, Hamdok e sua moglie sarebbero tornati alla loro residenza nella capitale.Il colpo di stato del 2019Il colpo di stato in Sudan del 2019 fu un golpe militare innescato da proteste nel contesto di una profonda crisi economica e al calo del tenore di vita. Venne messo in atto dalle forze armate sudanesi la mattina dell'11 aprile 2019, per rovesciare il governo del presidente sudanese Omar al-Bashir, destituito dal potere e arrestato dopo aver ricoperto tale ruolo per quasi 30 anni.L'esercito sudanese, dopo lo scioglimento del Governo Nazionale, annunciò uno stato di emergenza di 3 mesi, a cui fece seguito un periodo di transizione che sarebbe dovuto essere di 2 anni, prima dell'istituzione di un nuovo governo. Quel periodo di transizione scadrà appunto il prossimo mese e in questo contesto vanno inquadrate le tensioni recentemente verificatesi nel Paese africano.

