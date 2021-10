https://it.sputniknews.com/20211029/in-usa-70-dei-lavoratori-no-vax-disposti-a-licenziarsi-con-lintroduzione-dellobbligo-vaccinale-13509663.html

USA, 70% dei lavoratori no-vax disposti a licenziarsi con l'introduzione dell'obbligo vaccinale

Secondo un nuovo sondaggio della Kaiser Family Foundation, pubblicato oggi, fino al 72% dei lavoratori americani non vaccinati è pronto a lasciare il lavoro... 29.10.2021, Sputnik Italia

Se il datore di lavoro offrisse l'opzione del tampone, solo il 37% dei non vaccinati ha dichiarato che avrebbe lasciato il lavoro, mentre l'11% ha affermato che preferirebbe farsi vaccinare e il 46% opterebbe per fare il test per il coronavirus ogni settimana, hanno mostrato i risultati del sondaggio.Solo l'1% di tutti gli adulti statunitensi ha dichiarato di aver già lasciato il lavoro, perché il datore di lavoro ha introdotto la vaccinazione come requisito per lavorare, secondo il sondaggio.I risultati mostrano anche che il 25% dei lavoratori americani afferma che i propri datori di lavoro hanno istituito l'obbligo di vaccinazione, con un aumento di 16 punti percentuali da giugno.Il sondaggio è stato condotto telefonicamente, dal 14 al 24 ottobre, tra 1.519 adulti statunitensi di età pari o superiore a 18 anni.

