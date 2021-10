https://it.sputniknews.com/20211029/il-premier-modi-in-udienza-dal-papa-ma-in-india-crescono-le-violenze-contro-i-cristiani-13525720.html

Il premier Modi in udienza dal Papa. Ma in India crescono le violenze contro i cristiani

Sotto accusa le leggi anti-conversione promulgate negli Stati dove al potere c'è il partito nazionalista del premier.

2021-10-29T20:33+0200

Sabato mattina Papa Francesco incontrerà il premier indiano Narendra Modi, atteso nella Capitale per prendere parte al G20. Ma alla vigilia dell’incontro tra il primo ministro di Nuova Delhi e il pontefice dall’India arriva un rapporto sulle violenze anti-cristiane nel Paese, redatto da diverse Ong.Un esempio concreto è rappresentato dalla legge anti-conversione approvata lo scorso gennaio dal governo del Madhya Pradesh, che punisce con pene fino a 10 anni di reclusione chi si converte a religioni diverse dall’induismo, come cristianesimo ed islam. Norme di questo tipo sono presenti in ben otto dei 28 Stati dell’India dove governano i nazionalisti indù del Bharatiya Janata Party.La sua testimonianza è stata raccolta dalla fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre, che denuncia la campagna portata avanti dai nazionalisti indù “contro sacerdoti e pastori che guidano le comunità cristiane”. “Minacciano di demolire le nostre chiese con la falsa accusa di essere costruite illegalmente sulle terre degli indigeni”, ha raccontato il sacerdote.Dopo l'entrata in vigore della nuova legge anti-conversione nel Madhya Pradesh almeno una dozzina di fedeli, compresi sacerdoti, sono finiti in carcere. Le accuse di “tentata conversione religiosa”, infatti, possono essere avanzate da chiunque, anche senza prove. Le denunce degli attivisti indù finora hanno portato alla sbarra 56 leader cristiani. “I nostri pastori stanno ricevendo una convocazione, me compreso, dall'amministrazione distrettuale per dimostrare il nostro background cristiano”, ha confermato anche il vescovo della chiesa pentecostale Shalom con sede a Jhabua, Paul Muniya.I cristiani del Madhya Pradesh, ha annunciato quindi padre Shah, stanno valutando un'azione legale contro le violenze subite dai gruppi radicali indù. Una questione che potrebbe finire al centro dei colloqui tra il pontefice e il leader indiano.

