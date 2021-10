https://it.sputniknews.com/20211029/il-dipartimento-di-stato-approva-laumento-delle-forniture-di-gas-alleuropa-da-parte-della-russia-13521821.html

Il Dipartimento di Stato approva l'aumento delle forniture di gas all'Europa da parte della Russia

Il Dipartimento di Stato approva l'aumento delle forniture di gas all'Europa da parte della Russia

Il consigliere del Dipartimento di Stato Hochstein ha accolto con favore la decisione della Russia di aumentare le forniture di gas all'Europa. 29.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-29T19:37+0200

2021-10-29T19:37+0200

2021-10-29T19:37+0200

russia

gas

forniture

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1d/13522439_0:0:2898:1631_1920x0_80_0_0_0ac65c54749504ee4201606a6b0234c3.jpg

Gli Stati Uniti accolgono con favore la decisione della Federazione Russa di aumentare le forniture di gas all'Europa, ma vorrebbero che ciò accadesse prima, ha affermato Amos Hochstein, consigliere senior per la sicurezza energetica globale presso il Dipartimento di Stato.In precedenza Putin aveva incaricato Gazprom, dopo aver pompato gas negli impianti di stoccaggio sotterranei in Russia, di iniziare i lavori pianificati per aumentare il volume di gas negli impianti di stoccaggio europei l'8 novembre.Ha poi ribadito la posizione degli Stati Uniti secondo cui l'UE deve allontanarsi dal consumo di gas russo."La Russia deve continuare ad essere un importante fornitore per l'Europa, ma ci deve essere diversificazione, ci deve essere trasformazione per uscire dalla dipendenza dal gas naturale", ha affermato Hochstein.

https://it.sputniknews.com/20211028/chizhov-rappresentante-russo-in-ue-in-europa-riserve-di-gas-sufficienti-per-6-mesi-13502600.html

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

russia, gas, forniture