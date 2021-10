https://it.sputniknews.com/20211029/guardia-di-finanza-maxi-sequestro-in-vista-della-festa-di-halloween-13520435.html

Guardia di Finanza, maxi sequestro in vista della festa di Halloween

Guardia di Finanza, maxi sequestro in vista della festa di Halloween

Maschere, zucchette, candele e varia oggettistica in tema. La Guardia di Finanza ha provveduto a sequestrare ben 108mila articoli per motivi di sicurezza. 29.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-29T22:16+0200

2021-10-29T22:16+0200

2021-10-29T22:16+0200

italia

sicurezza

prodotti

guardia di finanza

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/822/85/8228519_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_92721d403e65bacd6962c38110e2cca2.jpg

Seppure non sicuri, erano già pronti per essere immessi sul mercato, in vista della festività che di anno in anno ha preso sempre più campo nel nostro Paese.I controlli non solo in centro, ma anche nelle periferie cittadine.Marchio CE contraffatto e impresso sui prodotti che potevano risultare dannosi e pericolosi per la salute dei più piccoli.Sequestro amministrativo disposto per 4.100 articoli, in base alle violazioni previste dal Codice del consumo, e di ben 700 ulteriori articoli per violazione sulle norme di sicurezza. Lo riporta Rainews.Ora si cerca di risalire ai produttori, più che fermarli, come purtroppo accade ogni anno, quando hanno già raggiunto i canali di vendita.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, sicurezza, prodotti, guardia di finanza