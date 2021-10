https://it.sputniknews.com/20211029/ghebreyesus-verso-il-secondo-mandato-alla-guida-delloms-13521902.html

Ghebreyesus verso il secondo mandato alla guida dell'Oms

L'attuale direttore generale dell'Oms è l'unico candidato per l'elezione del nuovo capo della struttura. 29.10.2021, Sputnik Italia

L'attuale direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus è l'unico candidato per l'elezione del nuovo numero uno della struttura, che si terrà nel maggio 2022. In un messaggio diffuso oggi dall'ufficio stampa dell'Oms, si nota che l'accettazione delle domande per l'incarico alla guida dell'Oms si è conclusa il 23 settembre. L'attuale direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus è l'unico candidato. Il suo nome è stato proposto da 28 Paesi membri dell'organizzazione, tra cui Austria, Bahrain, Barbados, Botswana, Isole Cook, Danimarca, Estonia, Croazia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Kazakistan, Kenya, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Oman, Portogallo, Ruanda, Slovacchia, Spagna, Svezia, Tongo e Trinidad e Tobago. La nomina del nuovo direttore generale dell'Oms avverrà nel maggio 2022, durante la 75a Assemblea Mondiale della Sanità.

