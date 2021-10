https://it.sputniknews.com/20211029/ercolano-uccisi-due-giovani-di-26-e-27-anni-13513068.html

Ercolano, uccisi due giovani di 26 e 27 anni

Duplice omicidio nella notte a San Vito, Ercolano, in provincia di Napoli, le vittime avevano 26 e 27 anni. Indaga la compagnia dei Carabinieri di Torre del... 29.10.2021, Sputnik Italia

Duplice omicidio in via Marsiglia ad Ercolano, in provincia di Napoli, avvenuto nel cuore della notte. Sulla vicenda indaga il Comando dei Carabinieri di zona. Si esclude per ora un agguato di stampo camorristico.Secondo alcune fonti, a sparare è stato il proprietario di una villetta, che probabilmente ha scambiato i due giovani per dei rapinatori e li ha uccisi.Sul luogo del duplice delitto presente il pubblico ministero per accertamenti sull'accaduto. Sono stati ascoltati alcuni residenti presenti in zona al momento degli spari. Sotto osservazione le dichiarazioni dell'uomo che avrebbe fatto fuoco. Esclusa la matrice di stampo camorristico.Resta da capire cosa i due facessero nelle vicinanze della villetta in piena notte.

