Elon Musk pensa a fondare un'università con un nome insolito

Il numero uno di Tesla e SpaceX ha deciso di aprire un'università con un nome insolito. 29.10.2021, Sputnik Italia

L'imprenditore Elon Musk, azionista e manager delle società high-tech SpaceX e Tesla, ha affermato di pensare alla fondazione di un'università negli Stati Uniti con un acronimo eccezionale. Secondo l'imprenditore, l'università, la cui denominazione in inglese suona come Texas Institute of Technology & Science che nella sua forma abbreviata è il nome gergale del seno di una donna, è semplicemente condannata ad un "merchandising epico" che può suscitare ammirazione in tutti. Quando gli è stato chiesto da un utente di Twitter se avesse i mezzi per realizzare i suoi piani, Musk ha risposto affermativamente. "Certo", ha scritto. Il tweet di Musk ha già ricevuto più di 222mila like, oltre a più di 23mila commenti.

