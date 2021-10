https://it.sputniknews.com/20211029/due-donne-picchiate-in-francia-a-tolosa-per-aver-rifiutato-le-avance-di-un-passante-13518836.html

Francia, Tolosa: due donne picchiate per aver rifiutato le avances di un passante

Francia, Tolosa: due donne picchiate per aver rifiutato le avances di un passante

Ennesimo caso di violenza nei confronti delle donne: due giovani aggredite in Francia per aver rifiutato le avances di uno sconosciuto. La polizia ha arrestato... 29.10.2021, Sputnik Italia

Mercoledì, a Tolosa, Francia, un individuo ha aggredito violentemente due passanti che avevano rifiutato le sue avances. Inoltre, in precedenza, un uomo era stato gravemente accoltellato poco lontano. Un leggero aumento di aggressioni e percosse nel 2020 era già stato notato dal Servizio statistico ministeriale per la sicurezza interna.L'individuo aveva appena aggredito violentemente due donne di 25 e 30 anni, che non lo conoscevano, ma avevano rifiutato le sue avances, fatte in mezzo alla strada pochi minuti prima, cosa che le ha portate ad essere aggredite a pugni e a colpi di antenne delle automobili.Il sospettato di 27 anni, ubriaco, è stato poi arrestato e preso in custodia cautelare.

