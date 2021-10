https://it.sputniknews.com/20211029/dal-taglio-delle-tasse-agli-aiuti-ai-giovani-ecco-la-manovra-per-la-crescita-13512370.html

Dal taglio delle tasse agli aiuti ai giovani: ecco la manovra per la "crescita"

Il Consiglio dei Ministri ha approvato la nuova legge di bilancio. Tra i pilastri della manovra lo stanziamento record per tagliare le tasse, stimoli agli investimenti e aiuti per i giovani e le donne.

È "crescita” la parola attorno alla quale ruota la manovra economica approvata ieri dal Consiglio dei ministri. “Una legge di Bilancio espansiva”, ha detto ieri il premier Mario Draghi ai giornalisti, che “accompagna la ripresa ed è in piena coerenza con gli altri documenti che guidano l’azione economica di questo governo”.“Sono cifre mai stanziate”, sottolinea Draghi, che ha richiamato l’attenzione anche sullo stimolo agli investimenti e sul miglioramento della spesa sociale per valorizzare il contributo di giovani e donne.Si tratta, comunicano da Palazzo Chigi, di una manovra espansiva che si pone come obiettivo quello di “sostenere l’economia e la società nelle fasi di uscita dalla pandemia da Covid-19 e di aumentare il tasso di crescita nel medio termine, rafforzando gli effetti degli investimenti e delle riforme previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”.FiscoSul fronte del fisco il governo è intervenuto con 6 miliardi di euro, che si aggiungono ai 2 stanziati in precedenza, per un totale di otto miliardi, che andranno a ridurre il cuneo fiscale e l’Irap. Plastic tax e sugar tax sono state rinviate al 2023 e anche l’aumento del costo dell’energia sarà contenuto grazie allo stanziamento di 2 miliardi di euro nel 2022. Ridotta dal 22 al 10 per cento anche l’Iva sugli assorbenti femminili.Investimenti pubblici e privatiPer gli investimenti delle amministrazioni centrali e locali fino al 2036 sono stati messi in campo 70 miliardi da utilizzare, si legge nella nota della presidenza del Consiglio, per il “completamento delle infrastrutture ferroviarie, le metropolitane delle grandi aree urbane, le infrastrutture autostradali già avviate e per la loro manutenzione straordinaria e messa in sicurezza, nonché interventi per la tutela del patrimonio culturale e per l’edilizia scolastica”.Ulteriori risorse sono state stanziate per i grandi eventi come il Giubileo di Roma e le Olimpiadi di Milano-Cortina e per gli interventi di ricostruzione nelle aree del Centro Italia colpite dal sisma del 2016.Confermati, con le stesse aliquote fino al 2024, gli incentivi al 50 e 65 per cento per gli investimenti immobiliari privati.SanitàAmmontano a 600 milioni di euro fino al 2024, invece, i fondi destinati all’acquisto di farmaci innovativi. Previsto anche l’aumento delle borse di studio per gli specializzandi in medicina e incentivi per la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato durante l’emergenza sanitaria.Scuola, università e ricercaCon la nuova legge di bilancio è stato creato anche un Fondo Italiano per la Tecnologia, oltre ad essere stata aumentata la dotazione del Fondo di Finanziamento ordinario per l’Università. In aumento anche i fondi a favore del Cnr e degli enti di ricerca in generale.È stata disposta, inoltre, la proroga fino a giugno dei contratti a tempo determinato degli insegnanti assunti durante l’emergenza Covid e accantonate risorse aggiuntive per i libri di testo gratuiti.Enti localiTra gli interventi che riguardano regioni ed enti locali, ci sono lo stanziamento di 1,5 miliardi per il trasporto pubblico e ulteriori risorse per gli asili nido e gli interventi sulle infrastrutture di viabilità provinciale.Reddito di cittadinanzaPensioniProrogata ‘Opzione Donna’ e l’APE sociale ad ulteriori categorie di soggetti che hanno svolto lavori gravosi. Come anticipato sempre nella cabina di regia, 3 miliardi di euro serviranno per la riforma degli ammortizzatori sociali, “con un aumento dei sussidi di disoccupazione e un’estensione degli istituti di integrazione salariale ordinari e straordinari ai lavoratori di imprese attualmente non inclusi, nonché agli apprendisti e ai lavoratori a domicilio”.La manovra prevede anche “incentivi all’utilizzo dei contratti di solidarietà e la proroga per il 2022 e il 2023 del contratto di espansione con l’estensione a tutte le imprese che occupano più di 50 dipendenti” e il congedo di paternità di 10 giorni, che diventerà strutturale.GiovaniPer i giovani al di sotto dei 36 anni sono stati estesi gli incentivi per l’acquisto della prima casa, il fondo affitti e il fondo per le politiche giovanili. Ok anche al finanziamento permanente del Bonus Cultura per i diciottenni.Pubblico impiegoInfine, per i dipendenti pubblici è stato disposto il finanziamento permanente di un fondo per le assunzioni con 250 milioni di euro e l’incremento del trattamento economico accessorio per 360 milioni, oltre a risorse aggiuntive per la formazione del personale che opera nella pubblica amministrazione.

