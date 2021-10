https://it.sputniknews.com/20211029/dai-monopattini-al-foglio-rosa-come-cambia-il-codice-della-strada-13526515.html

Dai monopattini al foglio rosa: come cambia il codice della strada

Ecco tutte le novità contenute nel decreto Infrastrutture che dovrà essere approvato entro il prossimo 10 novembre.

2021-10-29T20:19+0200

La stretta sui monopattini e l’estensione della durata del foglio rosa sono alcune delle novità contenute nel decreto Infrastrutture, che entrerà in vigore entro il prossimo 10 novembre e sul quale ieri la Camera ha concesso la fiducia.Nel decreto, come sottolinea il Quotidiano Nazionale, è stato accolto l’appello delle autoscuole sui tempi per la patente, ed è stata decisa l’estensione del foglio rosa da sei mesi ad un anno, mentre l’esame di guida potrà essere ripetuto tre volte.Chi viene fermato al volante senza documenti non dovrà più presentarsi in caserma ma potrà usufruire della possibilità di effettuare la verifica online. Resta invece la multa da 42 euro. Gli enti locali, inoltre, saranno obbligati a pubblicare i dati relativi ai proventi delle multe entro il 30 giugno.Cambiano le regole anche per il servizio taxi, che sarà aperto anche a motocicli e risciò. Tra le nuove regole c’è la previsione dell’esenzione dal pagamento delle strisce blu per i disabili e il raddoppio della multa per chi occupa gli spazi riservati ai portatori di handicap, che potrà arrivare fino a 672 euro. I punti in meno sulla patente per i trasgressori saranno 6 anziché due.

