Cremlino: il caso moldavo sul gas non può influenzare la reputazione "eccellente" di Gazprom

"Questo non ha nulla a che fare con la reputazione di Gazprom, la sua reputazione è eccellente. Avete tutti sentito le affermazioni che i leader europei e [...] i partner commerciali hanno fatto ripetutamente nelle ultime settimane, secondo cui Gazprom sta adempiendo a tutti i suoi obblighi. Pertanto, questo non ha nulla a che fare con la reputazione di Gazprom, questa è una questione puramente commerciale", ha detto Peskov ai giornalisti.Non è stato raggiunto alcun accordo sulle forniture di gas russo alla Moldavia e il debito continua a crescere, ma Gazprom rimane pronta a continuare i negoziati e a trovare una soluzione reciprocamente accettabile, ha rilevato Dmitry Peskov.Come società commerciale, Gazprom non può abbonare i debiti, ha sottolineato il portavoce del Cremlino.La Moldavia sta acquistando gas dall'estero a un prezzo più alto di quello che potrebbe avere con la Russia, ma il Cremlino non commenta questa decisione, ha aggiunto Peskov.Il 22 ottobre il parlamento moldavo ha introdotto lo stato di emergenza nel Paese per la crisi energetica per stanziare rapidamente fondi per l'acquisto di ulteriori volumi di gas al fine di mantenere la pressione nel gasdotto.Il 1° ottobre la società russa Gazprom ha prolungato di un mese il contratto con la Moldavia per le forniture di gas. Moldovagaz ha riferito il 6 ottobre che il consumo di gas nel Paese ha temporaneamente superato le forniture dalla Russia, situazione che potrebbe portare problemi per l'erogazione di elettricità.

