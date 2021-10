Covid-19, scoperte nuove gravi conseguenze sulla salute

"In un primo momento, tali test non erano disponibili per i pazienti con diagnosi di Covid-19, che avevano complicazioni più gravi e non prestavano attenzione alla perdita dell'udito o all'acufene. Non sappiamo ancora quale sia l'incidenza, ma i risultati richiedono maggiore attenzione per i sintomi uditivi nelle persone che hanno avuto l'infezione del coronavirus", ha affermato Konstantina Stankovich, professore alla Fondazione Bertarelli e capo di dipartimento della Stanford University School of Medicine.