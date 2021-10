https://it.sputniknews.com/20211029/cosa-significano-il-nome-e-il-logo-di-meta-la-nuova-incarnazione-di-facebook-13522089.html

Cosa significano il nome e il logo di Meta, la nuova incarnazione di Facebook

Cosa significano il nome e il logo di Meta, la nuova incarnazione di Facebook

"Sono orgoglioso di annunciare che da oggi la nostra azienda si chiamerà Meta." Con queste parole il fondatore di Facebook e ora presidente di Meta ha... 29.10.2021

Ma perché Meta e cosa significa il suo logo?A Mark Zuckerberg è stato chiesto di rivelare il significato del nuovo nome alla conferenza annuale Facebook Connect.Nelle parole del magnate della tecnologia, il nuovo marchio focalizza l'attenzione dell'azienda sul metaverso, dove gli utenti lasceranno gli schermi e sperimenteranno l'effetto di essere presenti nella realtà virtuale.Per quanto riguarda il nuovo logo della società, che non è altro che una stilizzazione della Banda di Möbius, di colore blu e a forma della lettera M. Questa curiosa figura geometrica, descritta nel XIX secolo dai matematici tedeschi August Ferdinand Möbius e Johann Benedict Listing, ha la rara proprietà di essere composta da una superficie bidimensionale, ma esistente in un mondo tridimensionale. È spesso raffigurato sotto forma di un otto sdraiato, come simbolo di eternità.Meta sarà la società madre che comprenderà quello che ora è il social network di Facebook, le popolari applicazioni WhatsApp e Instagram, nonché altri progetti come il marchio di realtà virtuale Oculus, Quest e Horizon. Il riciclaggio del nome aziendale non riguarderà i diversi servizi dell'azienda tecnologica, a cominciare dal suo social network, che manterrà il nome attuale.

