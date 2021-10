https://it.sputniknews.com/20211029/carta-del-docente-confermata-dalla-manovra-2022-500-euro-per-ogni-anno-scolastico-13520250.html

Carta del docente confermata dalla manovra 2022: 500 euro per ogni anno scolastico

Carta del docente confermata dalla manovra 2022: 500 euro per ogni anno scolastico

Riconfermata ancora per un anno almeno la carta del docente del valore di 500 euro, che permette ai docenti di acquistare materiale didattico con un fondo che... 29.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-29T21:39+0200

2021-10-29T21:39+0200

2021-10-29T21:39+0200

buona scuola

scuola

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/0e/9531163_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9928622c8878812570f94638679be1d3.jpg

La carta del docente è prevista per tutti i docenti di ruolo delle scuole pubbliche. L’obiettivo della carta è di rafforzare le competenze dei docenti e quindi di sostenerne la formazione continua.Il fondo istituito per la carta del docente verrà quindi rimpinguato ulteriormente e la carta resterà anche oltre il mese di settembre 2022. Una prima bozza della manovra 2022 prevedeva invece la sua fine proprio per quella data.La carta del docente non forma il reddito imponibile del docente e non è considerata neppure retribuzione accessoria.I docenti con la carta possono comprare: libri e e-book, pubblicazioni, riviste per l’aggiornamento professionale. Inoltre, i docenti possono comprare software e hardware, iscriversi a corsi di formazione e di qualificazione a loro specificamente rivolti. I corsi devono però essere riconosciuti come tali dal Ministero dell’Istruzione, compresi corsi di laurea e altri corsi di grado accademico come i master.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

buona scuola, scuola