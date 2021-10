https://it.sputniknews.com/20211029/biden-accolto-da-mattarella-al-quirinale-g20-occasione-per-sottolineare-amicizia-tra-italia-e-usa-13525582.html

Biden accolto da Mattarella al Quirinale: "G20 occasione per sottolineare amicizia tra Italia e Usa"

Biden accolto da Mattarella al Quirinale: "G20 occasione per sottolineare amicizia tra Italia e Usa"

Il presidente americano ha riconosciuto l'ottimo lavoro dell'Italia sulla campagna di vaccinazione contro il coronavirus. 29.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-29T19:17+0200

2021-10-29T19:17+0200

2021-10-29T19:17+0200

usa

italia

sergio mattarella

joe biden

quirinale

roma

g20

vertice g20

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1d/13525368_0:0:2378:1338_1920x0_80_0_0_c9a2ba4b97797a56dda9648fcc4bf930.jpg

Dopo aver incontrato il Pontefice in Vaticano, il presidente statunitense Joe Biden si è recato al Quirinale dove è stato ricevuto dal capo di Stato Sergio Mattarella, si afferma in una nota della Presidenza della Repubblica, in cui si rileva la presenza all'incontro del titolare della Farnesina Luigi Di Maio. Durante l'incontro si è parlato anche di pandemia di Covid, con Biden che ha rilevato "l'ottimo lavoro" dell'Italia nella realizzazione della campagna di vaccinazione contro il coronavirus. Inoltre il leader statunitense ha espresso la necessità di vaccinare i Paesi più fragili senza distinguere tra Paesi alleati e non, dopo che Mattarella aveva sollevato la questione di garantire i vaccini ai Paesi economicamente svantaggiati.I due presidenti hanno mostrato convergenza sulla necessità di trarre utilità dall'esperienza di collaborazione internazionale sullo sfondo del Covid in previsione di possibili nuovi episodi di pandemia in futuro.Joe Biden è arrivato a Roma in preparazione del summit del G20 di domani e domenica. E' atterrato nelle scorse ore l'Air Force One insieme alla first lady.

https://it.sputniknews.com/20211029/g20-passerella-di-un-mondo-che-non-ce-piu-13522923.html

usa

italia

quirinale

roma

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa, italia, sergio mattarella, joe biden, quirinale, roma, g20, vertice g20