A Roma coinvolta in incidente auto del corteo del presidente americano Joe Biden

Un'auto del corteo di Joe Biden ha avuto un piccolo incidente a Roma. 29.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-29T17:08+0200

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/10/11773970_0:0:3125:1757_1920x0_80_0_0_044b897496031f620b1d5caf72e4398c.jpg

Un'auto del corteo del presidente statunitense Joe Biden è stata coinvolta in un piccolo incidente a Roma, ha riferito la Casa Bianca. Biden si è recato in visita da Papa Francesco in Vaticano, dopodiché ha incontrato il capo di Stato italiano Sergio Mattarella al Quirinale.

