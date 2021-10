https://it.sputniknews.com/20211029/38-pil-italia-terzo-trimestre-2021-su-base-annua-e-61-13515872.html

+3,8% Pil Italia terzo trimestre 2021, su base annua è +6,1%

+3,8% Pil Italia terzo trimestre 2021, su base annua è +6,1%

Il terzo trimestre del 2021 mette a segno un Pil ancora una volta positivo per l’economia dell’Italia. Le stime fornite dall’Istat indicano un aumento del Pil... 29.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-29T14:59+0200

2021-10-29T14:59+0200

2021-10-29T14:59+0200

economia

pil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1e/10346382_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_2cda7d0845aa058f8bd032e92adf2d55.jpg

I nuovi dati Istat sul Pil dell’Italia indicano che si è verificata una diminuzione del valore aggiunto nel comparto dell’agricoltura, silvicoltura e pesca, mentre si è verificato un aumento di contributo sia in quello dell’industria, sia in quello dei servizi.Per quanto riguarda la domanda, vi è un contributo positivo sia della componente nazionale (al lordo delle scorte), sia della componente estera netta.Per quanto riguarda il Pil dell’Italia per il 2021, la variazione acquisita è pari al +6,1%.Pil Italia 2021, mai così forte da decenniQuanto sta accadendo è dovuto ad un secondo trimestre del 2021 in forte recupero e ad un terzo trimestre dell’anno in cui l’economia italiana ha registrato una crescita ancora molto sostenuta.“Il risultato ha beneficiato, per il secondo trimestre consecutivo, di un forte recupero del settore dei servizi di mercato, il più penalizzato dalla crisi, e di una crescita dell’industria”, commenta l’Istat.L’incremento marcato nel terzo trimestre dell’anno, che segue il recupero eccezionalmente ampio del secondo trimestre, va contestualizzato rispetto al punto di minimo del secondo trimestre del 2020.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Fabio Carbone https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1d/10057854_0:0:1408:1408_100x100_80_0_0_c5d28c67becfefc5a9fb5e13401a3e4e.jpg

Fabio Carbone https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1d/10057854_0:0:1408:1408_100x100_80_0_0_c5d28c67becfefc5a9fb5e13401a3e4e.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Fabio Carbone https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1d/10057854_0:0:1408:1408_100x100_80_0_0_c5d28c67becfefc5a9fb5e13401a3e4e.jpg

economia, pil