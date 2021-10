Biden a Roma per il G20, prima giornata di lavori

https://it.sputniknews.com/20211029/13510801.html

Ad accompagnare il presidente Usa vi sono, tra l'altro, il segretario generale di Stato Usa, Antony Blinken, e il consigliere per la Sicurezza nazionale, Jake Sullivan.Prima della partenza, Biden ha annunciato un piano da 1.750 miliardi di dollari per il welfare e per i cambiamenti climatici.Nella giornata di oggi Biden incontrerà il Papa, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ed il premier Mario Draghi. Previsto un incontro anche con il presidente francese Emmanuel Macron.Sarà invece collegato da remoto il presidente cinese Xi Jinping, su invito del premier Draghi.Discorso che si annuncia importante, come sottolineato dall'agenzia di stampa cinese Xinhua, dato che tra l'altro il presidente cinese ha preannunciato e confermato l'obiettivo dell'indipendenza dal carbone per il paese nel 2060.Visita in Vaticano prevista per questa mattina alle 11:50In una nota ufficiale, il Vaticano fa sapere che il presidente americano arriverà questa mattina alle ore 11:50 al Cortile di San Damaso, Palazzo Apostolico.Si ricorda che Biden è il secondo presidente cattolico eletto dopo Kennedy.I due si erano già incontrati, nel 2015, a Philadelphia, quando papa Bergoglio aveva partecipato all'incontro mondiale delle famiglie.Il futuro presidente americano era poi volato a Roma per visitare, nel 2016, un vertice sulla medicina rigenerativa (ricordiamo che Biden è stato eletto alla presidenza americana nel 2020 - n.d.r.).Al centro dei colloqui vi sarà probabilmente il nodo Cina. Il paese asiatico preoccupa da tempo l'America, per i tentativi di espansione nel Pacifico e per altre numerose questioni, si sa, non da ultimo Taiwan. Il Vaticano, da parte sua, aveva trovato un accordo sul problema delle elezioni dei vescovi cinesi, processo interrotto dall'era Trump, quando si erano create appunto tensioni tra Vaticano e Usa, questi ultimi infastiditi nel pieno di una serie di affondi nei rapporti con il colosso asiatico, dai segnali di apertura a quest'ultimo da parte del Vaticano, nell'ottobre 2020. Con l'elezione di Biden, invece, sembra che in realtà i rapporti tra Usa e Santa Sede si siano appianati. Ma vi sono altri nodi da sciogliere, come quello dell'aborto, che riporta ad un prossimo e vicino incontro la conferenza dei vescovi cattolici statunitensi, la USccb, dove si parlerà dell'eventuale esclusione dalla comunione per i politici cattolici (appunto Joe Biden e la presidente della Camera Nancy Pelosi - n.d.r.), qualora tali politici si fossero in passato dichiarati apertamente a favore dell'aborto legale e l'eutanasia.Le forze di sicurezza in campoImponenti le misure di sicurezza in campo per gli incontri che si terranno a partire dalla giornata di oggi. Prevista l'istituzione di una zona di massima sicurezza al centro congressi La Nuvola.5.296 unità di rinforzo, tra Polizia (2.542 unità) e Carabinieri (1.744), più 580 della Guardia di Finanza e 400 unità delle Forze Armate.Aumentata la difesa dello spazio aereo sulla Capitale, che include anche l'ausilio di droni appositi.Quartiere Eur blindato, oltre che tutto il centro della Capitale. Massima allerta sugli obiettivi sensibili e sugli alloggi delle delegazioni.Riunione cui hanno partecipato il ministro dell'Interno Lamorgese, il sottosegretario Nicola Molteni, il capo della Polizia, i vertici dello Stato maggiore della Difesa e dell'intelligence, il prefetto della Capitale, i comandanti generali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

