Zuckerberg annuncia il nuovo nome di Facebook: si chiama 'Meta'

L'amministratore delegato di Facebook, Mark Zuckerberg, ha annunciato il cambio di nome della società, da oggi "si chiama Meta". 28.10.2021, Sputnik Italia

Zuckerberg ha rivelato i dettagli alla conferenza annuale di Facebook Connect. Meta inizierà a fare trading con il nuovo ticker "MVRS" il 1° dicembre. "Saremo prima Metaverse, non prima Facebook", ha detto Zuckerberg. La notizia arriva pochi giorni dopo che la società ha annunciato che avrebbe iniziato a pubblicare i risultati finanziari del suo massiccio investimento in laboratori di realtà potenziata e realtà virtuale, parte del suo impegno per creare un "metaverso" o ambiente di realtà virtuale condiviso a cui più utenti possono accedere subito."Non è un investimento che sarà redditizio per noi nel breve", ha detto Zuckerberg agli analisti lunedì. "Ma fondamentalmente crediamo che il metaverso sarà il successore dell'internet mobile".Facebook ha lavorato per anni alla tecnologia della realtà virtuale, incluso il visore per realtà virtuale Oculus, che ha acquistato nel 2014 e su cui ha lavorato in collaborazione con la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) del Pentagono per far progredire la guerra cibernetica.

