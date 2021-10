https://it.sputniknews.com/20211028/vulcano-la-palma-il-governatore-locale-propone-di-bombardare-il-cratere-per-fermare-leruzione-13488546.html

Vulcano La Palma, il governatore locale propone di bombardare il cratere per fermare l'eruzione

Vulcano La Palma, il governatore locale propone di bombardare il cratere per fermare l'eruzione

Casimiro Curbelo, il presidente del governo dell'isola delle Canarie La Gomera, situato vicino a La Palma, dove si è svegliato il vulcano Cumbre Vieja, ha proposto di sganciare bombe su di esso per fermare l'eruzione.

Da più di un mese, a La Palma, non si ferma l'eruzione del vulcano Cumbre Vieja, che è anche accompagnata da numerose scosse telluriche. Martedì mattina, un terremoto di magnitudo 4.2 ha colpito l'isola.Secondo il politico spagnolo, una delle opzioni da considerare per fermare la calamità naturale è quella di bombardare il vulcano."Immaginiamo che si tratti di un contenitore per acqua piovana che perde acqua, e noi vogliamo che questa scompaia all'improvviso", ha detto il funzionario, cercando di spiegare la propria idea.Curbelo sostiene che se si sganciasse "una piccola bomba" e si distruggesse "parte del contenitore", allora "tutto uscirà in un istante".L'eruzioneIl vulcano a La Palma ha cominciato ad eruttare lo scorso 19 settembre. Nella notte del 29 settembre la lava ha raggiunto l'oceano e ha creato una sporgenza.La lava ha coperto un'area di circa 850 ettari e ha distrutto più di 1,3 mila edifici, la maggior parte dei quali erano abitazioni. Oltre 7 mila persone sono state evacuate.Nell'ultimo mese e mezzo, sull'isola si sono registrati decine di migliaia di terremoti, di cui il più potente, di magnitudo 4.9, si è verificato il 23 ottobre. Secondo le previsioni degli esperti, nel prossimo futuro l'attività sismica aumenterà ancora: negli ultimi giorni, sull'isola si sono verificate più di 900 scosse.

