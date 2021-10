https://it.sputniknews.com/20211028/usa-ex-regolatore-petrolifero-del-texas-prevede-prezzi-alti-per-i-carburanti-per-un-paio-di-anni-13495925.html

USA: Ex regolatore petrolifero del Texas prevede prezzi alti per i carburanti per “un paio di anni”

USA: Ex regolatore petrolifero del Texas prevede prezzi alti per i carburanti per "un paio di anni"

I consumatori statunitensi dovranno aspettarsi che i prezzi della benzina rimangano alti per i prossimi due anni, mentre l'industria energetica si sforza di...

A quasi due anni dall'inizio della pandemia, la domanda repressa ha creato una crisi dell'offerta di petrolio, che ha fatto salire alle stelle i prezzi del greggio da meno di 49 dollari al barile alla fine dello scorso anno agli oltre 80 dollari attuali.I prezzi della benzina potrebbero iniziare a diminuire nell'ultima parte del prossimo anno, se l'amministrazione Biden rinuncerà agli sforzi per ridurre le emissioni negli Stati Uniti e persuadere altri paesi a fare lo stesso, ha affermato Sitton.Il presidente Joe Biden mira a ridurre le emissioni di carbonio e ad avviare gli Stati Uniti verso un'economia a emissioni zero entro il 2050. Tuttavia, Sitton ha affermato che qualsiasi speranza di rielezione di Biden potrebbe essere danneggiata, se i suoi sostenitori finissero per pagare alti prezzi della benzina in tutto il paese nei prossimi due anni.La scorsa settimana, Biden ha dichiarato che si aspetta che i prezzi del gas diminuiscano l'anno prossimo. Ha anche sottolineato che attingere alla Riserva strategica di petrolio degli Stati Uniti avrebbe un effetto minimo.Sitton sostiene, tuttavia, che prelevare petrolio dalla riserva strategica degli Stati Uniti nel mercato non abbasserà i prezzi della benzina, poiché sarebbero necessari molti più cambiamenti su tutta la linea per creare un impatto a lungo termine.Il prezzo del petrolio non è fissato dalla quantità di produzione, egli sostiene, è fissato piuttosto dalle raffinerie che acquistano contratti petroliferi di 12 mesi, che sono guidati dai rapporti di domanda e offerta che stanno anticipando.Uno dei tanti problemi che Biden sta affrontando, ha aggiunto l’analista intervistato da Sputnik, riguarda gli equilibri geopolitici.L'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (OPEC), per altro, ha concluso l’esperto, potrebbe rifiutarsi di aumentare la produzione di petrolio come mezzo per compensare le drastiche perdite causate dalla pandemia e abbassarne il prezzo per favorire la ripresa.

