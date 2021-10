https://it.sputniknews.com/20211028/ucciso-alessio-madeddu-noto-chef-della-sardegna-13501814.html

A terra, davanti al suo ristorante Sabor E Mari, riverso in una pozza di sangue.Sarebbe stato ritrovato così, di fronte al suo locale a Porto Budello, sull'isola, il cadavere del noto chef, secondo quanto riporta il quotidiano l'Unione Sarda. Sarebbe stato colpito più volte da una arma da taglio ancora non identificata, a quanto pare una accetta.Nell'episodio gli era stata ritirata la patente dopo che si era rifiutato di sottoporsi all'alcol test. Preso da un'ira accecante, era ritornato con una ruspa sul luogo del fermo ed aveva provato ad investire i militari, ribaltandone l'auto. Da lì l'arresto e i 5 mesi passati in carcere.Il PM aveva chiesto la condanna dello chef a 7 anni di reclusione per ''duplice tentato omicidio'', oltre che danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.Il gup lo aveva poi in effetti condannato a 6 anni e 8 mesi in rito abbreviato. Oggi il triste epilogo.

